Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Tischler-Innung würdigt Jubilare

Die Jubiläen mehrerer Mitglieder würdigte die Tischler-Innung Rhein-Kreis Neuss bei ihrer Innungsversammlung. Foto: Kreishandwerkerschaft

Rhein-Kreis Zur Innungsversammlung in den Räumen der Landmetzgerei Schillings in Grevenbroich-Kapellen hatten Obermeister Uwe Köhler und Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, gleich sieben Urkunden der Handwerkskammer Düsseldorf im Gepäck.

Zu feiern gab es auch ein Diamantenes und ein Goldenes Meisterjubiläum. Mit dem Diamantenen Meisterbrief wurde Georg Fischer aus Rommerskirchen geehrt, der im Sommer 1960 seine Meisterprüfung in Köln absolvierte. Der 85-Jährige erhielt die Urkunde corona-bedingt jetzt mit Verspätung. Nach der Meisterprüfung arbeitete er zunächst im Betrieb seines Vaters mit, den dieser 1933 an der Bahnstraße gegründet hat, wo er auch heute zu finden ist. 1980 übernahm Georg Fischer die Tischlerei. Bis 2006 führte der Jubilar den Betrieb, dann übergab er an seinen Sohn Klaus, den jüngsten von vier Söhnen. Der hat 1994 seine Meisterprüfung in Aachen absolviert und beschäftigt aktuell drei Mitarbeiter.

Den Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer überreichten Koralewski und Köhler an Hermann-Josef Päfgen aus Dormagen-Horrem. Päfgen, ebenfalls 85 Jahre alt, absolvierte die Meisterprüfung 1970 in Düsseldorf. Sein Vater hatte den Betrieb 1936 in Dormagen-Horrem gegründet und nach dem Krieg neu aufgebaut. Bereits mit 22 Jahren, 1958, übernahm Hermann-Josef Päfgen die Leitung der Tischlerei, damals zeitweise mit seinem Bruder Herbert.

Vor etwa 25 Jahren kam Tischlermeister Markus Velker (52) zum heute siebenköpfigen Team und leitete „Päfgen Holz & Raum“ mit dem Jubilar zusammen. Der Betrieb legt viel Wert auf Ausbildung; Päfgen schätzt, dass bei ihm rund 30 und bei Velker rund 20 Jugendliche das Tischler-Handwerk erlernt haben.

Die weiteren Ehrungen, die jetzt erfolgten: Silberne Meisterbriefe erhielten Michael Geiler von der Tischlerei Franz Geiler in Jüchen sowie Marc Richter, Mitinhaber der Christoph Klemp und Marc Richter GbR in Neuss. Die Tischlerei besteht zudem seit einem Vierteljahrhundert. Mit der Ehrenurkunde zum 25-jährigen Betriebsjubiläum wurde sie ebenso ausgezeichnet wie die Betriebe Marcus Baumeister und Karl-Heinz Kremer GbR in Korschenbroich sowie die Tischlerei von Tischlermeister Reinhard Neunzig in Meerbusch.

(NGZ)