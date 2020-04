Nahverkehr in Grevenbroich : Vias reinigt die Triebwagen wegen des Coronavirus häufiger

Grevenbroich Der Betreiber der Regionalbahn 39 appelliert, auch an den kommenden Feiertagen wegen des Infektionsschutzes auf Ausflugsfahrten mit der Bahn zu verzichten.

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Regionalbahn (RB) 39 zwischen Bedburg und Neuss aus. „Wir haben weniger Fahrgäste als sonst. Aber der Regelbetrieb wird aufrecht erhalten, um den Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihr Ziel zu erreichen“, erklärt Sabine Rogge vom Verkehrsunternehmen, das die RB 39 im Auftrag des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr (VRR) betreibt. Mit Blick auf die bevorstehenden Festtage hat das Unternehmen aber eine Bitte: Das Ministerium für Verkehr und die Vias Rail GmbH appellieren an die Bürger, auf vermeidbare Fahrten weiterhin zu verzichten, „damit die Infektionsgefahr so gering wie möglich bleibt“. Das sei auch an sonnigen Ostertagen wichtig. „Wenn jeder mit dem Zug unterwegs ist, steigt das Infektionsrisiko.“

Deswegen sollte auf alle Fahrten, „wenn sie nicht zwingend notwendig sind, insbesondere touristische Ausflüge, verzichtet werden“, mahnt das Unternehmen mit Sitz in Düren. Den Fahrgastrückgang in den Wochen mit Kontakt-Beschränkungen schätzt Vias auf rund 30 Prozent. Zum Infektionsschutz seien in den Zügen Maßnahmen ergriffen worden. Die Kundenbetreuer tragen, wie Vias erklärt, Handschuhe, und sie hätten Desinfektionsmittel dabei. Sie würden weiterhin Fahrgästen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen beim Ein- und Aussteigen helfen. Für Rollstuhlfahrer kann am Triebwagen eine Rampe ausgeklappt werden. Die Triebfahrzeugführer hätten ihren Arbeitsplatz in getrennten Kabinen. Die Triebwagen vom Typ „Lint“ werden nach Auskunft des Unternehmens häufiger gereinigt als sonst: „Zwei Mal täglich – morgens und abends.“