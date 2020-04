Glaube in Grevenbroich : Gottesdienste als Streaming: Kirchen nutzen das Internet

Grevenbroich Wegen des Coronavirus gehen die Grevenbroicher Kirchen an Ostern neue Wege, um den Glauben zu verbreiten. Gläubige finden ein großes Angebot im Internet.

Rund um das Osterfest setzen die katholischen Geistlichen und Gruppen in zahlreichen YouTube-Beiträgen alles daran, den Glauben zu Hause erlebbar zu machen. So gibt es auf „YouTube Katholische Kirche Grevenbroich Rommerskirchen“ die Ostergeschichte – erzählt in sechs Beiträgen von Niccolo Galetti. Zudem findet sich eine Anleitung dafür, einen kompletten Familiengottesdienst am heimischen Wohnzimmertisch durchzuführen. Zum „abenteuerland“ genanten Angebot gibt es auch eine „Wundertüte“ zum downloaden – über die Webseite der Pfarrgemeinschaften Grevenbroich Vollrather Höhe.