Videos von der Ausstellung : Das Museum kommt jetzt aufs Smartphone

Grevenbroich Auch wenn das Museum wegen der Corona-Pandemie geschlossen hat: Freunde der Villa Erckens müssen nicht auf die aktuellen Ausstellungen verzichten. Es werden Videos produziert, die Einblicke in die Sonderschau „Werbewelten“ geben.

Plattformen Die Videos werden über entsprechende Kanäle auf Facebook oder per VHS-Cloud zur Verfugüng gestellt. So können die Clips aus dem Museum direkt und leicht auf dem eigenen Smartphone, Tablet oder PC gestreamt werden. Die Handhabe ist einfach.

Michael Godenau, Verwaltungsleiter der Volkshochschule (VHS), hat mit Hilfe von Ausstellungsstücken und historischen Fotografien des Wevelinghovener Sammlers Jürgen Larisch ein gelungenes Video zur Geschichte der Gemüse- und Obstkonservenfabrik gedreht. „Der Clip ist der erste von vielen, die in nächster Zeit folgen werden“, kündigt Museumsleiter Thomas Wolff an. Damit soll Interessierten trotz der geschlossenen Villa Erckens ein Einblick in die aktuelle Ausstellung gegeben werden. Die Videos können per Facebook oder VHS-Cloud direkt auf Smartphone, Tablet oder PC gestreamt werden.