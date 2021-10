Feuerwehr im Einsatz : Erkrath: Sperrgut brannte lichterloh im Müllwagen

Sperrmüll in Flammen, Fahrzeug offenbar unbeschädigt: Auf der Stahlenhauser Straße brannte ein Müllwagen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der Fahrer des orange-farbenen Awista-Fahrzeugs reagierte sofort: Als Rauch aufstieg, steuerte er das tonnenschwere Fahrzeug mit Sperrmüll raus aus einem Wohngebiet. Minuten später schlugen Flammen aus dem Fahrzeug.

Ein Sperrmüllwagen des Entsorgungsunternehmens Awista ist am Dienstag in Brand geraten. An der Ecke Stahlenhauser Straße/Wacholderring drang dichter Rauch aus der Müllpresse, die Möbel, Holzreste und Unrat zerkleinert. Die Kreisleitstelle alarmierte sofort die Erkrather Feuerwehr.