Feuerwehreinsatz im Morgengrauen : Brandgeruch schreckt Bewohner in Grevenbroich-Kapellen auf

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bei dem Einsatz am Montagmorgen an der Neusser Straße in Kapellen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Kapellen Der Brand einer Heizungsanlage hat am frühen Montagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. 21 Bewohner waren von dem Feuer betroffen. Was genau passierte.

Beißender Brandgeruch, der durch das Treppenhaus zog, hat am Montag gegen 6.45 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Neusser Straße in Kapellen aufgeschreckt. Dort war eine Gasheizung im Keller in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren 21 Bewohner betroffen. Sie blieben unverletzt.

Die ersten Kräfte am Einsatzort stellten eine leichte Verrauchung fest; ein Feuerwehr-Trupp unter Atemschutz fand den Auslöser in einem Kellerraum. Durch die Dichtung einer Tür hatte sich der Rauch dort ausgebreitet. Vor Öffnung des Kellers setzten die Retter einen sogenannten Rauchverschluss in die Zugangstür des Kellers, um eine Ausbreitung weiteren Qualms ins Treppenhaus zu verhindern. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Raum, in dem sich die Heizung des Gebäudes befand. Dabei stellten sie fest, dass nur das Steuermodul der Anlage sowie weitere Anbauteile der Heizung und des Heißwassergerätes in Brand geraten waren. Die Teile mussten nicht mehr gelöscht werden. Wegen der Beschädigung war die Heizanlage allerdings weitgehend leer gelaufen und der betroffene Kellerraum rund 30 Zentimeter hoch mit Wasser geflutet.