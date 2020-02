Kult-Band aus Grevenbroich : Stixx kippt Abschieds-Konzert

Grevenbroich Stixx sind ab sofort Legende. Die beliebte Grevenbroicher Cover-Truppe wird definitiv kein Abschieds-Konzert mehr geben. Das teilte jetzt Bandmitglied Arnold Küsters mit.

Der Grund für den abgesagten Abschied: Stixx-Frontmann Wolfgang Brandt habe sich für alle völlig überraschend zurückgezogen. „Er hat uns mitgeteilt, dass er nicht mehr auf der Bühne stehen kann“, sagt Küsters „Wir Bandkollegen müssen das so hinnehmen.“ Mit dem „Nein“ des Sängers gehe die nunmehr 20-jährige Ära der Gruppe zu Ende. Die Musiker haben bereits ihren Proberaum geräumt, der für viele Jahre so etwas wie ein Ersatz-Wohnzimmer für die Stixx-Familie war.

Wie viele Gigs sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten gespielt haben, hat keiner gezählt. „Es waren etliche“, meint Küsters. Auch in der Schweiz, im Allgäu und in der französischen Partnerstadt St. Chamond wussten die Schlossstädter zu begeistern. Absoluter Höhepunkt der Band-Geschichte war ein Auftritt in Krefeld: Die Band machte damals den Einheizer für Eric Burdon – und lernte hinter der Bühne das Rock-Urgestein persönlich kennen.

Was bleibt aus zwei Jahrzehnten? Die Erinnerung an tolle Fans, an phantastische Auftritte voller Spielfreude und jede Menge Spaß, resümiert Küsters. Das alles werde fehlen. Und auch bei den vielen Fans wird Stixx nur Erinnerungen hinterlassen – denn die Gruppe hat in all den Jahren weder eine CD produziert noch ein Live-Video aufgenommen.