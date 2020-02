Platz in Grevenbroich : Bebauungspläne für die Spielanlage an St. Lambertus

Neurath Eine Schaukel, zwei Wipp-Tiere und ein Mini-Sandkasten – das ist schon das gesamte Angebot auf dem Spielplatz an St. Lambertus nahe der Neurather Kirche. Viel wird spielenden Kindern nicht gerade geboten, zumal die Rutsche dort jetzt abgebaut wurde.

Auf längere Sicht könnte die Spielanlage An St. Lambertus allerdings Wohnhäusern weichen. Bereits seit einigen Jahren bestehen Überlegungen für eine Bebauung. Die SPD hatte angeregt, über „eine Innenverdichtung im Ort nachzudenken, um preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Dabei könnten neben dem Spielplatz auch angrenzende Gartenflächen einbezogen werden, wenn deren Eigentümer damit einverstanden sind“, erklärt der Neurather SPD-Ratsherr Daniel Rinkert. „Bei Gesprächen im Ort ist Wohnraum das Thema Nummer ein. Viele, die auf der Suche sind, möchten gern hier in Neurath bleiben, sagt Rinkert.

Planungen beginnen in Kürze : Stadt investiert Millionen in den Neurather Sportplatz

Die SPD will zu der Bebauungsmöglichkeit An St. Lambertus nochmals einen Antrag im Rat stellen. Die Stadtverwaltung solle dann das Interesse der Grundstückseigentümer für eine Bebauung ausloten. Auch Gespräche mit der Kirchengemeinde sollten laut Daniel Rinkert geführt werden, um zu klären, ob die Gemeinde ein Stück des Pfarrgartens für eine breitere Zufahrt zu den neuen Häusern zur Verfügung stellen würde. Ein Problem war bei früheren Bau-Überlegungen die Entwässerung des Gebiets. Eine technische Lösung ist, so Daniel Rinkert, aber möglich.

Vor einigen Jahren war der Spielplatz an der Welchenberger Straße in Neurath saniert worden. In diesem Jahr werden in mehreren Stadtteilen neue Spielgeräte aufgebaut. Der Stadt steht 2020 dafür mehr Geld – insgesamt 85.000 Euro statt sonst jährlich 60.000 Euro – zur Verfügung.