Neues Schwimmbad : Hier relaxen ab Mai die Grevenbroicher

Noch sieht es hinter dem Schlossbad wild aus. In der nächsten Saison sollen hier die Liegestühle stehen. GWG Kommunal ist optimistisch, dass die Wiese im Mai fertig wird. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Die große Liegewiese soll in drei Monaten fertig sein – fast zwei Jahre nach der Eröffnung des Schlossbades. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan, signalisiert Betreiber GWG Kommunal. Im nächsten Monat wird der Rasen verlegt.

In diesem Jahr wird sie endlich fertig, die große Liegewiese hinter dem Schlossbad. „Wir liegen mit den Arbeiten hundertprozentig im Zeitplan“, signalisiert Willi Peitz, Geschäftsführer des Betreibers „GWG Kommunal“. Da könne nichts mehr schief gehen. Spätestens Anfang Mai sollen sich die Grevenbroicher auf dem etwa 6500 Quadratmeter großen Gelände sonnen können – schönes Wetter natürlich vorausgesetzt.

Eigentlich sollte die Wiese schon im vergangenen Jahr fertiggestellt werden, mit den Arbeiten konnte jedoch wegen der Vogelschutzzeit nicht begonnen werden. Im November rückten dann endlich die ersten Bagger an, um die von Archäologen hinterlassenen Erdhügel abzutragen und das Gelände zu modellieren. „Zwei dieser Mieten stehen noch, weil sie wegen der nassen Witterung nicht abgetragen werden konnten“, sagt Peitz. Sie sollen aber so schnell wie möglich verschwinden.

Öffnungszeiten Montags bis freitags jeweils in der Zeit von 6 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr.

Angebot Das direkt an der Erft gelegene Schlossbad verfügt über insgesamt fünf Becken für kleine und große Schwimmer. Ein Hingucker ist die Sprunganlage, die in ihrem Design einzigartig ist.

Ab Mitte März wird die Fläche zwischen dem Hallenbad und dem Alten Schloss mit Rasen versehen. „Wir werden Rollrasen verlegen, gleichzeitig aber auch einsäen, um eine schöne Fläche hinzubekommen“, berichtet der Geschäftsführer. Die Liegewiese soll ebenerdig – also ohne Böschung – an die Terrasse mit dem Außenbecken angeschlossen werden. „Das wird gut aussehen“, ist sich Peitz sicher. Das Areal wird übrigens von GWG in seinen Ur-Zustand zurückversetzt: Es wird – wie zu alten Freibad-Zeiten – nur einen großen Rasen zum Relaxen geben, keinen Spielplatz, kein Beachvolleyball-Feld, keine Saunen.