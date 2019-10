Arbeitsplätze in Grevenbroich : Hydro-Betriebsrat kämpft um Jobs

Grevenbroich Beschäftigte aus Grevenbroich treffen sich mit NRW-Arbeitsminister Laumann.

Der Betriebsrat der Hydro Rolled Products aus Grevenbroich und der Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss, Volker Consoir, haben sich jetzt mit NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann getroffen. Anlass waren die umfassenden Restrukturierungs-Ankündigungen der Hydro-Konzernleitung und der damit verbundene Abbau von bis zu 730 Stellen im Unternehmen, davon alleine mehr als 560 Arbeitsplätze am Standort in Grevenbroich. Die Belegschaft spiele offensichtlich nur eine untergeordnete Rolle, dennoch solle sie für die Entscheidungen des Arbeitgebers in der Vergangenheit und die angespannte Marktsituation im Folienbereich durch billige Aluminium-Importe bestraft werden, sagte Consoir.

In dem Dialog betonte Heinz Höhner, Betriebsratsvorsitzender am Standort in Grevenbroich, dass es dem Unternehmen „derzeit nur um Rentabilität geht“, der Betriebsrat stehe indes für eine „tragfähige Zukunftsstrategie“. Volker Consoir ergänzte, dass das Aluminium-Geschäft zudem durch die mittelfristig zu erwartenden steigenden Kosten für Strompreise und die derzeit ungebremste Einfuhr von billigem chinesischen Aluminium in die EU – welches ohnehin fast mit dreifach mehr CO2-Emmissionen pro Tonne als in Deutschland produziert werde – weiter schwierig bleibe. Den Arbeitsplätzen und dem Klima sei damit keineswegs geholfen. Einig waren sich alle Gesprächsteilnehmer darin, dass die Energiewende nicht nur energie-, sondern auch industriepolitisch erfolgreich gestaltet werden muss.