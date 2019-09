Schock für die ganze Belegschaft : Hydro streicht hunderte Stellen in Grevenbroich

Hydro investierte 2017 rund 130 Millionen Euro in die neue Automobillinie 3. Foto: Axel Hartmann

Grevenbroich Die Nachricht schockierte die Belegschaft: Bei „Hydro Rolled Products“ sollen hunderte Jobs gestrichen werden. Der Betriebsrat geht von fast 500 Stellen am Standort Grevenbroich aus – und will um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld und Wiljo Piel

Hydro kündigt einen Job-Abbau in großem Ausmaß an. Bis zu 735 Vollzeitstellen sollen gestrichen werden. Der Standort Grevenbroich ist laut Konzern mit 226 Jobs des Folien-Hauptbetriebs betroffen, ebenso mit 117 Stellen im Bereich Folien-Veredelung, die bereits bis Ende 2019 abgebaut werden. Weitere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung an allen „Rolled Products“-Standorten sollen folgen, kündigte das Unternehmen an. Der Betriebsrat geht davon aus, dass zusätzlich zur Folien-Veredelung weitere fast 500 Stellen in Grevenbroich gestrichen werden – das wäre rund ein Viertel der gesamten Belegschaft am Standort. Hydro hat angekündigt, pro Jahr insgesamt 60 Millionen Euro an Personalkosten einsparen zu wollen.

Grund für den Job-Abbau: Das Walzwerkgeschäft von Hydro hat in den vergangenen Jahren enttäuschende finanzielle Ergebnisse verzeichnet. „Wir werden deshalb umfassende Maßnahmen ergreifen, um die Profitabilität zu verbessern“, sagt Elmar Glomnes, Vizepräsident von „Hydro Rolled Products“.

Die jetzt angekündigte Restrukturierung beinhaltet die geplante Schließung von Teilen der Folienproduktion sowie Effizienzmaßnahmen über die gesamte Organisation hinweg. „Unsere Kosten in Teilen unserer Folienproduktion sind zu hoch. Die Produktionsprozesse dort sind zu personalintensiv und weitgehend manuell. Zudem ist der Wettbewerb in diesem Segment sehr stark. Deshalb planen wir, den Folien-Hauptbetrieb zu schließen“, sagt Glomnes.

Im September 2018 hat Hydro bereits den Ausstieg aus dem Veredelungsgeschäft in der Folie zum 31. Dezember dieses Jahres bekannt gegeben. Zusammen stehen die beiden Bereiche für etwa 30 Prozent der gesamten Folienproduktion von „Rolled Products“.

Die Restrukturierungskosten betragen laut Unternehmen insgesamt etwa 160 Millionen Euro, davon sind 100 bis 120 Millionen Euro als Rückstellungen für das dritte Quartal dieses Jahres eingeplant.

„Rolled Products“ werde sich künftig noch stärker auf die Wachstumsmärkte Automobil und Getränkedosen konzentrieren, teilt das Unternehmen mit. In der jüngsten Vergangenheit hat Hydro erhebliche Investitionen in die neue Automobillinie 3 in Grevenbroich sowie in eine hochmoderne Recyclinganlage für gebrauchte Getränkedosen in Neuss getätigt.

Für die Belegschaft war die Nachricht ein großer Schock: „Eine solche Stimmung habe ich noch nicht erlebt, die Mitarbeiter verstehen die Welt nicht mehr – die Wut und Angst ist groß“, sagt Andrea Büttner, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats in Grevenbroich. Die Belegschaft habe aus den Medien vom Job-Abbau erfahren, „das ist absolut respektlos, ein schlechtes Benehmen“, so Büttner. Der Betriebsrat geht in Grevenbroich von einem Abbau von fast 500 Arbeitsplätzen aus. „Unser Standort ist am schlimmsten betroffen“, betont Andrea Büttner.

Zusätzlich zur Schließung des Folien-Hauptbetriebs schätzt der Betriebsrat, dass im Rahmen der angekündigten Kosteneinsparungen weitere mehr als 200 Arbeitsplätze wegfallen. Es sei ein Freiwilligen-Programm angekündigt worden – doch: „Das reicht uns nicht. Wir kämpfen, wir werden alles tun, um jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Wir fordern Perspektiven, Visionen und neue Produkte“, betont Büttner. „Man macht es sich zu einfach, man hätte schon vor Jahren investieren müssen. Der Folien-Hauptbetrieb ist flexibel, kann auch kleine Produktionslose realisieren.“

Die Werkleitung habe die Spätschicht am Dienstag informiert, die aber bereits zuvor von der Stellenstreichung erfahren hatte. Mitarbeiter des Betriebsrates seien bis Mitternacht im Werk gewesen. „Wir können die Kollegen in einer solchen Situation nicht alleine lassen“, betont Büttner. „Wir werden nun unsere Berater heranziehen und überlegen, wie wir weiter vorgehen.“ Am Mittwoch Morgen wurde die Frühschicht informiert. Am frühen Mittwoch Nachmittag soll es eine Mitarbeiterversammlung in der Produktionshalle in Grevenbroich geben.