Fördergelder wurden bewilligt : Rhein-Kreis untersucht Machbarkeit von Alu-Innovationszentrum

Grevenbroich Der Kreis hat Fördermittel für ein Projekt erhalten, das im Rahmen des Gesamtkonzept „Alu Valley 4.0“ realisiert werden soll. Mit dem Geld soll untersucht werden, ob ein Innovationszentrum Aluminium und Kreislaufwirtschaft machbar ist.

Ziel ist es, in Zukunft im Rhein-Kreis energieärmer und fast kohlendiodixfrei Aluminium herzustellen, um so die Arbeitsplätze zu sichern und zu stärken. Dies soll in enger Kooperation mit der regionalen Wissenschaft geschehen, „die sich durch eine hervorragende Expertise beim Thema ,Aluminium und Kreislaufwirtschaft auszeichnet“, so Brügge. Aufgrund seiner Recylingrate von annähernd 100 Prozent könne Aluminium als nachhaltiger Werkstoff einen wesentlichen Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft leisten.