Stadt-Haushalt von Grevenbroich : Etat-Entwurf mit Defizit von 20,1 Millionen Euro

Grevenbroich Im Haushaltsentwurf für 2020 klafft eine Lücke von rund 20,1 Millionen Euro. Trotz des erneuten Finanzlochs sieht Bürgermeister Klaus Krützen die Stadt auf einem guten zur Konsolidierung.

Das Papier wurde am Donnerstag Abend von Kämmerin Monika Stirken-Hohmann dem Rat vorgelegt – in den nächsten Wochen wird es in den Klausuren der Fraktionen beraten. Der Etat sieht Einnahmen von 149,4 Millionen Euro vor, dem Ausgaben in Höhe von 169,5 Millionen Euro gegenüber stehen.

Der Verwaltungschef appellierte an die Politiker, die Zukunft ihrer Heimatstadt mitzugestalten. Trotz des Sparens sei die Stadt in den vergangenen Jahren weiterentwickelt worden, betonte Krützen. Dieser Kurs soll 2020 fortgesetzt werden.

Zu den Projekten, die im kommenden Jahr anstehen, zählt die Erweiterung der Grundschule Kapellen, die rund 1,2 Millionen Euro kosten wird. Weitere 960.000 Euro sind im Haushaltsentwurf für den Um- und Ausbau der Sportanlage in Neurath vorgesehen. Für das Kunstrasenspielfeld in Neuenhausen sollen Planungskosten von 100.000 Euro bereitgestellt werden.

Das Thema Tagesstätten wird die Stadt auch im kommenden Jahr beschäftigen, „obwohl wir mittlerweile gut aufgestellt sind“, betonte Krützen. Zusätzlich 100 Plätze werden in der Kita am Heyerweg in Wevelinghoven entstehen, deren Bau und Inbetriebnahme für 2020 vorgesehen ist. Gleichzeitig will die Stadt ihr Angebot in der Kindertagespflege erhöhen: Mindestens zwei Großtagespflegen mit jeweils neun Plätzen für Kinder unter drei Jahren sollen eingerichtet werden.