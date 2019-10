Für den Kampf gegen Krebs : Schwitzen für den guten Zweck in Grevenbroich

Grevenbroich bewegt sich: (v.l.n.r) Yücel Uzar, Jacqueline Klomfaß, René de Byl, Manuel Jaeger-Lenné, Bürgermeister Klaus Krützen, Sabrina Kluck und Uli Stein sammeln Geld für Deutsche Krebshilfe. Foto: Christian Albustin

Grevenbroich Mit der Aktion „Grevenbroich bewegt sich“ wollen Sportstätten Geld sammeln für die Deutsche Krebshilfe. Teilnehmen kann jeder, am nächsten Wochenende wird es zahlreiche Mitmach- und Ausprobieraktionen in der ganzen Stadt geben.

Statistisch gesehen bekommt jeder einmal im Leben die Diagnose Krebs. „Mit ausreichender Bewegung im Alltag kann man dieses Risiko um ein Drittel senken“, sagt Uli Stein. Der Bodybuilder hat den Krebs gleich dreimal besiegt und sich nach einer erfolgreichen Stammzellentransplantation wieder zurückgekämpft. Jetzt organisiert er, zusammen mit einigen der größten Sportstätten der Stadt, eine sportliche Aktion, mit der er und seine Mitstreiter mindestens 10.000 Euro sammeln wollen. Das Geld soll der Forschung der Kinderkrebshilfe zugute kommen.

Bürgermeister Klaus Krützen übernimmt dafür die Schirmherrschaft und freut sich, dass so viele – auch nicht sportliche – Unternehmen in Grevenbroich mitmachen. „Selbst ein Frisör will am kommenden Wochenede von jedem Haarschnitt einen Betrag abzwacken. Auch wenn er bei mir nicht viel zu tun hat“, scherzt Krützen. Mercedes Hartmann stehe zudem im Kontakt zu den Veranstaltern, im Gespräch sei, für jeden Reifenwechsel einen Euro zu spenden. „Die machen in der Saison 4500 Reifenwechsel“, sagt René de Byl. Der Sportler, der mit Stein maßgeblich für die Umsetzung von „Grevenbroich bewegt sich“ arbeitet, betont aber, dass man noch nicht wisse, ob Mercedes damit wirklich die ganze Saison meine.

Info Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Internetseite Die Sportler Uli Stein und René de Byl haben für Spenden eine Internetplatform eingerichtet unter: altruja.de/

grevenbroich-bewegt-sich-1 Ablaufplan Einen Überblick über alle Aktivitäten und Teilnehmer bietet die Initiative „Opportunities of Fitness“ unter:

www.facebook.com/

OpportunitiesofFitness/

Am Wochenende vom 18. bis 20. Oktober stehen in ganz Grevenbroich jedenfalls viele Türen offen. Das Schwimmbad öffnet sogar über Nacht von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. „Für jeden, der schon immer mal nachts um drei schwimmen gehen wollte“, sagt Krützen. Am 19. Oktober dann steht im Schlossstadion zwischen 10 und 15 Uhr ein großer Volkslauf an. Besonders Kinder aller Altersklassen seien dazu eingeladen. Der Kooperationspartner dort ist unter anderem die Stiftung „It’s for Kids“. Im Stadion, aber auch an anderen Stellen sammeln die Veranstalter alte Handys, durch deren Entsorgung weitere Spenden generiert werden sollen.

Ebenfalls am Samstag, von 14 bis 20 Uhr, findet in der Alten Feuerwache die Deutsche Meisterschaft im Natural Bodybuilding statt, dort wird auch die Deutsche Krebshilfe mit einem Infostand vertreten sein. „Wir müssen uns davon lösen, Sportarten wie Bodybuilding oder Kampfsport immer in die Schmuddelecke zu stecken“, betont Krützen. Diese Sportarten seien gerade bei der Jugendarbeit wertvoll, um junge Menschen von der schiefen Bahn fernzuhalten. Passend dazu beteiligt sich auch das Kampfsportcenter Grevenbroich am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür von 12 bis 17 Uhr.

Am Samstagabend lädt Wolfgang Krüppel ab 20 Uhr in den Rittersaal ein, das Fitnessstudio Uniquesport bietet am Samstag und am Sonntag ganztäglich Probetrainings an, am Sonntag zusätzlich um 14 Uhr einen Vortrag von Marcus Lauk. Der Buchautor hat Länder bereist, in denen besonders viele 100-Jährige leben und sich angesehen, was das Leben der Menschen dort ausmacht. Der Sonntag startet mit einer Motorradtour, die am Kirmesplatz in Gustorf losgeht und nach etwa einer halben Stunde am Schlossbad eintrifft. „Es dürfen aber auch Roller mitfahren, ich selbst komme mit meiner Vespa“, betont de Byl.