Laumann mit Appell an Krankenhäuser : „Ich will nicht wieder erleben, dass Masken oder Schutzkittel fehlen“

Karl-Josef Laumann sorgt sich um die Ausbreitung der Omikron-Variante. Foto: dpa/Henning Kaiser

Essen Aus Sorge vor Omikron appelliert Gesundheitsminister an alle Krankenhäuser in NRW, genug Masken und Kittel bereitzuhalten. In England gibt es bereits Engpässe. Das möchte er in unserem Bundesland verhindern.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Kliniken des Landes angewiesen, ihre Lager aufzufüllen. „Ich will nicht wieder erleben, dass Masken oder Schutzkittel fehlen“, sage Laumann der Essener „WAZ“ (Freitag). Laumann befürchtet bei einer explosionsartigen Ausbreitung der Omikron-Variante, dass wie in England die Transportlogistik massiv beeinträchtigt wird, weil viele Lkw-Fahrer betroffen sind.

Wenn 15 oder 20 Prozent der Menschen krank seien, „würde das ein Land schwer belasten. Wir werden in den Krankenhäusern mehr Menschen sehen, die neben ihrer eigentlichen Erkrankung auch das Virus haben“, sagte Laumann. Diese Patienten müssten isoliert werden, das Pflegepersonal müsste jedes Mal Schutzkleidung anziehen – das sei ein Riesenaufwand im Ablauf eines Krankenhauses.

