Malerei, Keramik und Fotografie : Künstlerinnen feiern Zehnjähriges

Grevenbroich Die Frauen der „Künstlergruppe Villa Erckens“ stellen in der Coens-Galerie aus.

Die „Künstlergruppe Villa Erckens“ feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die sechs ausdrucksstarken Frauen stellen noch am Samstag, 12. Oktober, einige ihrer liebsten Stücke in der Coens-Galerie aus. Ihre Kunstwerke erstrecken sich von Fotografie über Acryl-Malerei bis zu Arbeite mit Keramik und Holz. Bereits am Donnerstag eröffneten sie die Ausstellung mit einem großen Geburtstagskuchen, an den folgenden Tagen verlosen sie zusätzlich einige ihrer Arbeiten.