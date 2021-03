Rettungshubschrauber im Einsatz : Drei Verletzte nach Unfall auf Kreisstraße 10 in Grevenbroich

Wevelinghoven Drei Verletzte forderte am Dienstag ein Unfall auf der K 10. Unterhalb des Kreisverkehrs bei McDonald’s stießen gegen 11.20 Uhr zwei Autos zusammen. Eine Person musste von der Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden.

„Der Patient war nicht eingeklemmt“, sagt Einsatzleiter Detlef Schwerdtner von der Grevenbroicher Feuerwehr. Aufgrund der Verletzungen sei in Absprache mit dem Rettungsdienst aber entschieden worden, Teile des Fahrzeugs zu entfernen. Die schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden mittelschwer verletzten Autofahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Knotenpunkt gilt schon seit langem als kritische Stelle. Darauf haben Experten zuletzt in dem 2020 veröffentlichen Gesamtgutachten für die Verkehrsentwicklung in Wevelinghoven hingewiesen. Wer nach links in die Kreisstraße 10 einbiegen wolle, müsse mitunter Wartezeiten von mehr als einer Minute in Kaufnehmen. Das verschlechtere nicht nur die Leistungsfähigkeit der Kreuzung, sondern erhöhe auch das Unfallrisiko, sagen die Gutachter. Sie raten dazu, diesen Punkt mit einer Ampel auszustatten.