Start in Grevenbroich Inklusiv-Tour des KSB geht in ihre zweite Runde

In dieser Woche startet der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) seine zweite Sport Tour inklusiv. Los geht’s am Donnerstag direkt mit einem Highlight, nämlich dem ersten Inklusions-Triathlon in Grevenbroich. Danach folgen bis zum Tour-Finale am 31. Mai auf der Wolker-Anlage in Neuss zahlreiche Veranstaltungen im ganzen Kreisgebiet, bei denen Menschen mit Beeinträchtigungen eine aktive Teilhabe am Sportgeschehen ermöglicht werden soll.