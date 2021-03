Kaputter Bus fährt quer durch Grevenbroich : Riesen-Ölspur hält Feuerwehr über Stunden in Atem

Riesen-Ölspur hält Feuerwehr über Stunden in Atem

Die Feuerwehr war am Montagmorgen im Einsatz, um das Öl zu beseitigen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Grevenbroich An einem Linienbus ist am Montagmorgen eine Getriebeöl-Leitung geplatzt. Der Fahrer bemerkte das Unglück zunächst nicht – und fuhr weiter. Die Feuerwehr rief später eine Fachfirma zur Hilfe, um das Öl von der Fahrbahn zu entfernen.

Ein kaputter Bus hat am Montagmorgen eine kilometerlange Ölspur quer durch das Stadtgebiet gezogen. Dadurch wurde ein großer Feuerwehreinsatz ausgelöst: Die Einsatzkräfte und ein Spezialunternehmen waren Stunden damit beschäftigt, glitschiges Getriebeöl auf der Fahrbahn zu binden, aufzunehmen und so die Gefahr für andere Fahrer zu beseitigen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Bus gegen 6.45 Uhr eine Ölleitung geplatzt. Zu diesem Zeitpunkt soll das Fahrzeug auf der K10 bei Barrenstein unterwegs gewesen sein.