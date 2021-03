Kostenpflichtiger Inhalt: Shoppen mit Terminvereinbarung : Grevenbroicher Händler sind zufrieden mit „Click and Meet“

Sabine und Stefan Heiden aus Orken nutzten gleich am ersten Tag einen Termin bei Lederwaren Schnorrenberg zum Einkaufen. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich In zahlreichen Geschäften können Kunden seit Montag nach Terminvereinbarung einkaufen. „Click and Meet“ heißt das Prinzip, das die neue Corona-Schutzverordnung regelt. Viele Händler in der Innenstadt waren am Montag zufrieden. Manche Läden aber blieben zu.