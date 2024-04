Anwohner aus Nievenheim schlagen Alarm Ärger über beschädigte Autos auf der Neusser Straße

Die Verkehrssituation auf der Neusser Straße, der L 380 in Nievenheim, ist vor allem zwischen der Einmündung Schlesierstraße und der Kreuzung Bismarckstraße chaotisch. Anwohner aus diesem Bereich sind vollends genervt. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Sophia Kamps. „So gut wie jeden Tag wird hier ein parkendes Auto beschädigt. Allein in den letzten acht Wochen sind bei Fahrzeugen meiner Familie drei Außenspiegel abgefahren oder stark beschädigt worden“, ärgert sie sich. Und das sei noch harmlos. Im Jahr 2017 sei ein Auto mit zu hoher Geschwindigkeit in ihr parkendes Fahrzeug gekracht. Die Folge: Totalschaden.