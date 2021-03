Kostenpflichtiger Inhalt: Hauptgeschäftsführer Steinmetz: Noch mal drüber nachdenken : Kammer warnt Grevenbroich vor geplanter Erhöhung der Grundsteuer B

Jürgen Steinmetz: „Branchen entlasten statt Steuer erhöhen.“ Foto: Andreas Bischof

Grevenbroich Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein warnt vor einer Erhöhung der Grundsteuer B in Grevenbroich. Damit könnte der Standort geschwächt werden, sagt Jürgen Steinmetz. „Die Stadt sollte stattdessen die von der Corona-Pandemie stark getroffenen Branchen entlasten“, appelliert der IHK-Hauptgeschäftsführer in einer Stellungnahme an Bürgermeister Klaus Krützen und die Fraktionsvorsitzenden.