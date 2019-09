Uedem : Kanzler der Hochschule spricht vor Firmenchefs

Uedem Michael Strotkemper ist Referent beim Unternehmerfrühstück mit der Kreis-WfG in Uedem. Erstmals mit Interview-Runde

(RP) Der Kanzler der Hochschule Rhein-Waal wird die Gemeinde Uedem und ihre unternehmerisch Tätigen besuchen. Am Dienstag, 10. September, wird sich das Bürgerhaus Uedem um neun Uhr zum aktuellen Unternehmerfrühstück mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve öffnen, für das Michael Strotkemper den Hauptvortrag vorbereitet: „10 Jahre Hochschule Rhein-Waal – ein Gewinn für Region und Wirtschaft“, wird der Beitrag überschrieben sein, der nicht nur einen Blick auf die Studierenden-Zahlen und die millionenschweren Kaufkraftströme vom Land NRW in die Region richtet, sondern ein weiteres deutlich machen dürfte: Die Hochschule Rhein-Waal ist in diesem Jahrzehnt bei den Firmenchefs der Region angekommen – und zwar auch in der Schustergemeinde.