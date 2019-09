Goch : Von der weiten Welt ins Finanzamt

Jenna auf großer Fahrt: Mal ging’s mit dem Geländewagen über einen Salzsee in Bolivien, mal übers Meer, sehr oft stundenlang mit dem Bus durch die Lande. Foto: Anja Settnik

Goch Mit 17 Jahren fühlte sich Abiturientin Jenna Peters aus Goch zu jung zum Studieren. Sie begab sich lieber auf Weltreise. Jetzt steht ein neues Abenteuer an: ein duales Studium bei der Finanzbehörde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Sie ahnt, dass ihre Berufsentscheidung für Außenstehende erstmal befremdlich wirkt. Insbesondere wenn man weiß, dass Jenna Peters am Gocher Gymnasium im vergangenen Jahr ein ausgezeichnetes Abitur hingelegt hat. Mathe liegt der Tochter zweier Finanzexperten aus Goch besonders, Sprachen nicht so sehr, sagt sie. Deshalb hat sich Jenna entschlossen, ins Finanzamt zu gehen. In diesen Tagen hat ihr duales Studium an der Fachhochschule Nordkirchen begonnen. „Ich wette, das wird auch richtig spannend“, sagt sie gut gelaunt.

Erst 17 Jahre alt war die Gocherin, als sie dank „G 8“ fertig mit dem Gymnasium war. „Zum Studieren fühlte ich mich noch zu jung, ich durfte ja nicht mal Auto fahren. Deshalb hab’ ich beschlossen, erstmal zu reisen und mit einem Sprachkurs in Mexiko zu starten.“ Für Südamerika bot sich Spanisch an, in Brasilien, Bolivien und Peru kam sie damit schnell gut klar – „wenn auch mit unkonjugierten Verben“. Auch Kolumbien und Chile waren spannend – nicht zuletzt für die daheim Gebliebenen. „Meine Eltern waren zwar besorgt, haben mich aber immer unterstützt und ermutigt“, sagt die junge Frau.

Info Ein Jahr, um das Leben kennen zu lernen Ins Ausland „G 8“ ließ wenig Zeit für ein Auslandsjahr. Deshalb holte es Jenna nach dem Abi nach. Selbst verdient Zum Geburtstag und zum Abi gab’s Geld für ihr Projekt, außerdem kellnerte Jenna. Mit täglich 20 Euro sei sie ausgekommen. Hostels und Busfahrten kosten nicht viel.

Statt der anfangs geplanten vier Wochen blieb Jenna vier Monate in Südamerika, schlief in billigen Hostels, fuhr mit Überlandbussen, lernte viele junge Leute kennen, die wie sie ihre neue Freiheit genossen. „Ich hab in Bolivien sogar zwei Mädels aus Wachtendonk getroffen, die ich vom Volleyball kannte“, erzählt sie lachend.

Anfang Mai kam Jenna dann erstmal zurück nach Goch, denn Opas 80. Geburtstag stand an. „Aber dann sah ich das Angebot eines Fluges für 160 Euro nach Thailand und konnte nicht widerstehen. Mit Opas und Omas Segen bin ich wieder abgereist.“ Thailand, Kambodscha und Vietnam waren für die Gocherin ein Traum, die Erlebnisse unbeschreiblich, unendlich viele wunderbare Fotos hat sie gemacht, Handy-Filme gedreht, Kontakte geknüpft. „Aber dann, am 16. Juni, war ich auf so einer Sonnenaufgangs-Tour, kam ans Nachdenken und fand den Gedanken plötzlich unerträglich, zum runden Geburtstag nicht bei der Familie zu sein. Ich stopfte alle meine Klamotten in den Rucksack, fuhr ohne Flugticket und mit leerem Handy zum Airport, konnte mir mit Hilfe fremder Leute noch einen Flugschein kaufen und flog über Dubai zurück nach Hause.“ So wie sie war, verschwitzt, in Shorts und mit der Schmutzwäsche mehrerer Wochen auf dem Rücken, stürzte sie in der Feier-Gaststätte Opa Günther Verfürth in die Arme. Zum Glück hielt sein Herz das aus.

Auf der heimischen Terrasse mit Foto-Erinnerungen. Foto: Anja Settnik

Phnom Penh in Kambodscha durfte nicht fehlen. Foto: Anja Settnik

Ein freches weißes Mädchen beim Karneval in Kolumbien. Foto: Anja Settnik