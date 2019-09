Gaesdonck : 850 Mädchen und Jungen feiern Messdienertag

Goch Der Messdienertag, das zeigte sich schon bei den Anmeldezahlen, ist ein voller Erfolg. Regionalbüro West, Gaesdonck und das Referat für Messdienerarbeit beim Bistum Münster haben diesen Tag gemeinsam vorbereitet, um sich bei Kindern und Jugendlichen, die regelmäßig Dienst in der Kirche tun, zu bedanken.

(pbm/cb). „Was kostet das Paddeln?“ – die Augen des Jungen, der die Frage gerade am See auf dem Gelände des Collegium Augustinianum Gaesdonck gestellt hat, strahlen bei der Antwort: Für das Paddeln muss niemand Geld bezahlen. Und auch nicht für einen selbstgestalteten Stoffbeutel, für eine Runde auf dem Frisbee-Golfplatz oder ein Airbrush-Tattoo. Alle 850 Jungen und Mädchen, die aus den Kreisen Kleve und Wesel zur Gaesdonck gekommen sind, können einfach nur den Tag genießen, ohne ans Taschengeld denken zu müssen.

Christian Wacker, Leiter des Referats für Messdienerarbeit, ist seine Begeisterung anzusehen: „Das ist einfach toll. An so einem Tag erlebt man, was es ausmacht, Messdiener zu sein. Jeder hier kann selber entscheiden, was er machen möchte, man erlebt die Gemeinsamkeit, aber auch ruhige Momente beim Gebet. Wir möchten den Messdienern mit diesem Tag unsere Wertschätzung zeigen. Dabei haben wir uns ganz bewusst entschieden, am Niederrhein einen Tag für die niederrheinischen Messdiener anzubieten."