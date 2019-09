Gutes Tun in Kevelaer : Stiftung lädt zum Benefizkonzert

KEVELAER Das nächste große Projekt der Kerpenkate-Stiftung ist ein Benefizkonzert unter dem Motto „Für die Kinder in Kevelaer“.

Die Kerpenkate-Stiftung in Kevelaer setzt sich seit vielen Jahren zum Ziel, Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Das nächste große Projekt soll ein Benefizkonzert unter dem Motto „Für die Kinder in Kevelaer“. Dazu hat die Stiftung die Unterstützung des Blasorchesters und des Familienchors der Basilikamusik Kevelaer bekommen. Gemeinsam gestalten sie unter der Leitung von Elmar Lehnen und Romano Giefer am 20. September ein Konzert, das einen Querschnitt durch die Musikwelt bietet. Karl Aengenheyster, Vorsitzender der Kerpenkate-Stiftung, hofft auf einen großen Erfolg.

„Wir haben ein großes Repertoire“, erzählt Romano Giefer von der Basilikamusik. „Wir haben populäre Stücke sowohl aus dem geistlichen als auch aus dem weltlichen Bereich.“ So sind einige bekannte Stücke der Bands Queen und Simon and Garfunkel dabei sowie verschiedene Lieder aus dem Musical König der Löwen. Auch ruhige Stücke wie Whitney Houstons One Moment In Time werden im Konzert- und Bühnenhaus erklingen.