Goch : Menschenhändler in Goch festgenommen

Menschenhändler in Goch festgenommen

Goch Europäische Haftbefehle durch Ermittler des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen vollstreckt.

Ermittler des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) nahmen im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg am gestrigen Mittwoch drei slowakische Staatsangehörige fest. In den frühen Morgenstunden wurde das Trio in Goch gefasst. Gegen diese Personen lagen europäische Haftbefehle vor. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen wurden zudem zahlreiche Beweismittel sichergestellt.