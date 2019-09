Gilde : Herbert Maassen ist der neue König der Gilde

Goch Mit seiner Frau Hanny wird Herbert Maassen beim Krönungsball am Freitag, 4. Oktober, festlich inthronisiert, wobei er dann das kostbare Königssilber überreicht bekommt.

(RP) Die Gocher Georgius-Gilde feierte traditionell ihr Königsfest mit Königschießen. Kurz vor 20 Uhr fiel „die Möss“ runter und der neue König der St.-Georgius-Gilde 1592 Goch stand fest. Mit einem gezielten Schuss hatte Herbert Maassen den Rumpf des Holzvogels von der Stange geholt. Somit war der 324. König der Gilde ermittelt. Das Königsfest jedoch wurde bereits am Morgen standesgemäß mit einem Gottesdienst in der St. Maria-Magdalena Kirche eingeläutet. Beim anschließenden Frühstück in der Gaststätte Jan an de Fähr konnte Hauptmann - Hermann Bäcker eine große Anzahl angetretener Gildenbrüder und -schwestern begrüßen.