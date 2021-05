Jazz in Krefeld : Velvet Revolution exklusiv im Keller

Krefeld Die Tournee ist abgesagt. Jetzt stellt das deutsch-französisch-britischeTrio seine CD bei einem einzigen Konzert vor: als Live-Stream aus dem Krefelder Jazzkeller. Eine Perle für Jazzliebhaber.

(ped) Mit ihrem Debütalbum gingen Daniel Erdmann und seine „Velvet Revolution“ steil aufwärts: Jazz Echo, den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik, etliche Einladungen auf die Festivals in London, Belgrad, Salzburg und Amman folgten, als „A Short Moment of Zero G“ vor vier Jahren herauskam. Der Jazzklub hat das deutsch-französisch-britische Trio jetzt in den Jazzkeller eingeladen. Am Sonntag, 9. Mai, wird live gestreamt.