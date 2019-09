Ermittler aus Großbritannien und der Slowakei beteiligt : Drei mutmaßliche Menschenhändler in Goch gefasst

Goch Das Landeskriminalamt hat in Goch drei Verdächtige festgenommen, die an einem Menschenhändlerring beteiligt sein sollen. Dabei handelt es sich um zwei Männer und eine Frau.

Das Landeskriminalamt (LKA) hat in Goch am Niederrhein drei Personen festgenommen, die an einem Menschenhändlerring beteiligt sein sollen. Ein 51-jähriger Mann, seine 48 Jahre alte Frau und ein weiterer 46-jähriger Mann seien am frühen Mittwochmorgen gefasst worden, teilte das LKA am Donnerstag mit. Alle drei Personen haben die slowakische Staatsangehörigkeit, nach ihnen wurde mit europäischen Haftbefehlen gefahndet. Eine weitere Slowakin wurde demnach in den Niederlanden festgenommen.