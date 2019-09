Fernsehauftritt : DLRG Jugendretter beim Filmdreh am Starnberger See

DLRG Jugendretter beim Filmdreh am Starnberger See

Goch Das Jugend-Einsatz-Team (JET) der DLRG Ortsgruppe Goch kommt ins Fernsehen.

Lena Schlepel, Jonas Becker und Jonas Blees, drei Mitglieder des Jugend-Einsatz-Teams (JET) der DLRG Ortsgruppe Goch, wurden kürzlich, als eines von drei DLRG Teams aus dem Bundesgebiet, zum Wettbewerb „Alarm, die jungen Retter“, an den Starnberger See eingeladen. Schon zum zweiten Mal lud der Fernsehsender KIKA zu den Dreharbeiten nach Bayern ein. Im Vergleichswettkampf mussten die Teams in drei Wettbewerben Ihre Fähigkeiten in der Wasserrettung unter Beweis stellen. Die Gewinner werden im Wettbewerb gegen Teams der Bergwacht, der Freiwilligen Feuerwehr und des THW um den Titel des besten Jugendretterteam Deutschlands kämpfen. Ab dem 4. November, 20.10 Uhr, heißt es: KIKA einschalten. An vier Abenden hintereinander läuft dann in 50-minütigen Sendungen „Alarm, die jungen Retter“ auch mit dem Gocher Team. Durch die Sendung führt Tigerenten-Club-Moderator Johannes Zenglein.