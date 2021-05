Aktuelle Corona-Zahlen : Inzidenz-Wert im Rhein-Kreis sinkt auf 58,4

Rhein-Kreis Gute Nachricht am Pfingstmontag: Der Rhein-Kreis Neuss vermeldet keinen weiteren Corona-Todesfall sowie einen weiterhin sinkenden Inzidenz-Wert.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 879 Personen (Vortag: 966) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 68 (66) in einem Krankenhaus. Unverändert 337 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Kreisweit 16.432 Personen (16.543) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Montag mit.