Brauchtum in Goch : Asperden hat einen neuen Schützenkönig

Goch-Asperden Andreas Peters traf mit dem 395. Schuss und regiert jetzt mit seiner Ehefrau Sonja. In drei Wettbewerben wurde um Preise und Trophäen geschossen.

(RP) Das Vogelschießen des Schützenvereins Asperden fand auf dem Schulhof der Niers-Kendel-Schule statt. In drei Wettbewerben wurde um Preise und Trophäen geschossen. Acht Mannschaften traten zum Bogenschießen an. Sieger wurde die Gruppe der KLJB Asperden. Die beste Schützin war mit 59 von 60 Punkten Ayleen Dörning, die mit Abstand die Einzelwertung der Damen gewonnen hat. Bester Schütze wurde André Männchen mit 55 Punkten. Die Mannschaften Familie Strötges „The Incredible“ und der SV Asperden mit dem zweiten und dritten Platz konnten jeweils Präsentkörbe und Urkunden entgegennehmen

Nach der Corona-Pandemie gab es in Asperden eine Kirmes am Knobbenhof. Mit einem Umzug und dem Fassanstich am Restaurant „Zum Schwan“ hat Festwirt Jens Barten die Kirmes eröffnet. Am Samstag feierten die Schützen das Krönungsfest. Die Proklamation war auf dem Schulhof. Nach dem Fahnenschwenken fand der Ball statt. Am Sonntag startete nach der Festmesse ein geselliger Nachmittag.