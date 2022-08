Ferienlager : Die Gocher DRK-Jugend genoss mal wieder das Sauerland

Die Teilnehmer des Ferienlagers im Freizeitpark FortFun. Foto: DRK

GOCH (RP) Die Ferienfreizeit des Gocher Jugendrotkreuzes hat eine lange Tradition. Schon seit 1964 bietet die Jugendorganisation des Roten Kreuzes diese Maßnahme an, so auch in diesem Jahr. Corona machte den Sauerländern keinen Strich durch die Rechnung.

75 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren verbrachten zwei Wochen in Schönholthausen. Der langjährige Leiter, Marco Lübeck, hatte mit seinem Betreuerteam ein spannendes Programm erstellt. Die Lagerolympiade, der Besuch des Freizeitparks Fort-Fun und Tage im Finto-Freizeitbad standen ebenso auf dem Programm wie Aktivitäten in der freien Natur.

Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm machte sich auf den Weg, um die Teilnehmer zu besuchen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Goch, Hermann-Josef Kleinen, und dem Bereitschaftsleiter Paul Hermsen dankte der Bürgermeister dem engagierten Betreuerteam für die tolle Organisation und das Engagement.