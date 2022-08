Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Viktoria Goch II hat ein Team mit viel Potenzial

Goch Die Mannschaft freut sich nach dem Wechsel in die Gruppe zwei auf ein Derby und neue Gegner. Der Start ist mit zwei Siegen bestens gelungen.

Viktoria Goch II hatte in der vergangenen Spielzeit in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern nach einem holprigen Auftakt mit drei Niederlagen in Folge als Tabellendritter den Aufstieg verpasst. Zu dieser Saison ist das Team in die Gruppe zwei gewechselt. Und dort ist der Start mit klaren Siegen beim FC Aldekerk II (8:1) und gegen den TSV Nieukerk II (8:2) bestens gelungen.

„In der Gruppe eins kannten uns alle Teams. Und wir kannten unsere Gegner. Jetzt kennt uns kaum einer – und wir gehen mit einer gewissen Neugier in die Spiele“, sagt Ernes Tiganj zum Wechsel seiner Mannschaft vom Nord- in den Südkreis. In der neuen Umgebung zählt die Viktoria wieder zu den Anwärtern auf die Meisterschaft. Die Favoriten im Titelrennen sind für den 35-jährigen Tiganj, der beim B-Ligisten in seine fünfte Saison geht, aber der TSV Wachtendonk-Wankum II, der Kevelaerer SV II und der SV Issum. Der Coach freut sich schon auf das Derby gegen Concordia Goch, das am Freitag, 9. September, 20 Uhr, im Hubert-Houben-Stadion über die Bühne geht. „Für uns sind die Concorden eine Wundertüte“, sagt Tiganj.