Nachfolgerin gefunden : Daniela Gust verlässt nach drei Jahrzehnten die VHS Goch

Daniela Gust (rechts) wird in den Ruhestand gehen und übergibt ihre Stelle an der Volkshochschule an Elvira Neuendank. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Fachbereichsleiterin für Kunst und Kultur und langjährige stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze geht in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin als Fachbereichsleiterin wird Elvira Neuendank.

Daniela Gust verlässt die Volkshochschule Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze. 33 Jahre lang war sie das Gesicht für den Fachbereich Kunst und Kultur, später wurde sie die stellvertretende Leiterin. Kurz nachdem sie 1989 nach Goch kam, stand ein Umzug bevor. Es ging von den beengten Räumen in der Mühlenstraße in die schönen alten Häuser des Langenbergzentrums in der Roggenstraße. Damals ein Paradies – mit einem Saal für Konzerte, mit einem kulturellen Hintergrund zum Altar-Schnitzer Langenberg. Ein Ensemble, das der damalige BIG-Gründer Dr. Horst Werner sanieren ließ, bevor er es an die Stadt Goch verkaufte, die dort die VHS einrichtete. Gust wusste sofort, die neuen Räume für ihren Fachbereich im Langenbergzentrum zu nutzen, sie mit spannenden Angeboten und vor allem mit Leben zu füllen. Es entstanden Netzwerke, die bis heute halten. Sie schaffte es, aufzuzeigen, wie vielfältig Kunst und Kultur sein kann. Nämlich Künstlern bei der Arbeit zuzusehen, mit ihnen zu reden, ihre Kunst zu schauen, aber auch selber etwas zu machen, seine Kreativität zu entdecken, zu töpfern, zu malen, zu zeichnen. Fehlte nur noch das Theater: Auch hier schuf Gust ein Angebot, das bis heute Bestand hat: „Damit gelang ihr ein besonderes Alleinstellungsmerkmal zu etablieren: Unsere Theaterfahrten“, sagt Theo Reintjes, Chef der Gocher VHS. Jeder, der gutes Theater sehen, Operetten und Opern und auch Ballett erleben möchte, ist bis heute eingeladen, mit der VHS Goch ins Schauspiel nach Düsseldorf, in die Aalto-Oper nach Essen oder unter anderen zu den Bühnen Krefeld-Mönchengladbach zu fahren. „Wir begleiten das natürlich, bereiten die Stücke vor und nach“, sagt Gust. Das Publikum dankt es - die Fahrten sind gut gefragt.

Jetzt, nach über drei Jahrzehnten, sind die Räume im Langenbergzentrum in die Jahre gekommen und passen nicht mehr so ganz an das Anforderungsprofil einer modernen VHS - es steht wieder ein Umzug an. Der große Saal ist unterteilt, weil es zu wenig Seminarräume gibt. „Den Umzug hätte ich eigentlich noch gerne mitgemacht. Mit dem Foyer – da lässt sich einiges machen“, sagt Gust. Doch der seit 2018 geplante Umzug in die Schule nach Pfalzdorf verschob sich auf Anfang 2023. Und Gust fand, dass ihr 64. Geburtstag ein guter Zeitpunkt sei, in den (Un-)Ruhestand zu gehen. Denn zwar wird sie sich jetzt verstärkt der Familie widmen können, doch sei der Weg von ihrer Heimat im Südkreis nicht so weit bis Goch. Und wie gesagt: Die alten und immer noch frischen Netzwerke sind da.

Info Motto der VHS Goch: Zusammen in Vielfalt Zweckverband Der Volkshochschul-Zweckverband Goch ist das kommunale Weiterbildungszentrum der Städte Goch und Kevelaer sowie der Gemeinden Uedem und Weeze. Motto des Programms Das Jahresthema der Volkshochschulen sei gut, das Motto „Zusammen in Vielfalt“ passe auch zu der von ihr verantworteten Institution bestens. Denn Vielfalt gebe es sowohl, was die Kurse und sonstigen Angebote angehe, als auch in Bezug auf Dozenten und Teilnehmer.

Bis zum Ende ihrer Dienstzeit Ende September hat sie noch Zeit, ihren Fachbereich zu übergeben. Denn ihre Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern: Den Kulturbereich der Volkshochschule wird Elvira Neuendank, promovierte Kulturwissenschaftlerin, übernehmen. Die 38-Jährige ist Kino-affin, sie hat über Film promoviert, ist ein Fan von Fotokunst und hat zehn Jahre Erfahrung mit der Arbeit im Kulturbereich. Sie hat in Dortmund studiert und einen Master in Kulturanalyse und -vermittlung, hat am Museum Ostwall in Dortmund gearbeitet.

Auch für die VHS Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze möchte sie die Kooperation mit den hiesigen Museen suchen, dazu beitragen, dass die Schwellenangst zu den Kulturinstituten sinkt. „Wir wollen mit unseren Kulturangeboten die erreichen, die den Weg noch nicht zu uns gefunden haben“, sagt sie. Dass sie sich in einigen Vorträgen auch mit Kino und Film befassen werde, liege auf der Hand, sagt sie auf Nachfrage. Neuendank wird eine halbe Stelle fest angestellt in der VHS arbeiten und in der anderen Zeit weiter an eigenen Kunstprojekten und am Austausch mit der Kunst- und Kulturszene arbeiten, vor allem auch in der Region. Hier ist sie auch bereits im Netzwerk von „Kunst und Gäste“ in Kleve. An den bewährten Angeboten ihrer Vorgängerin wie die Theater- und Museumsfahrten werde sie festhalten: Das seien Angebote, um besagte Schwellenangst nach der Schule, die einen schon mal in Kulturinstitute führe, zu nehmen.