Schützenfest im Rheinberger Norden :  Jens Hoffacker ist neuer Schützenkönig in Wallach

Wallach Jens Hoffacker ist der Wallacher Schützenkönig im Jubiläumsjahr. Er freute sich sehr, denn genau vor 50 Jahren war seinem Großvater diese Ehre zuteil geworden. Mitaspiranten von Hoffacker waren Daniel Juretzka, Stefan Schettkath, Sven Kleinophorst und Dirk Cosson.

Für Jens Hoffacker ist der Königsschuss in doppelter Hinsicht bedeutend. Würde es allein nicht schon reichen, der Jubiläumskönig der Wallacher Schützen zu sein, gelang ihm dies genau 50 Jahre nach seinem Großvater Willi Bauer, der gemeinsam mit seiner Frau Käthe im Jahr 1972, also zum 50-jährigen Jubiläum die Wallacher Schützen, regierte.

Vor dem Preis- und Königsschießen wurden an der „Alten Schule“ am Wallacher Dorfmittelpunkt einige Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Aufgrund der letzten beiden ausgefallenen Schützenfeste gab es zahlreiche Auszeichnungen. Dominik Hackstein wurde mit der Wilhelm-Tell-Medaille ausgezeichnet, den Fahnenschwenkerorden in Bronze erhielt Domenik Völkel, den Fahnenschwenkerorden in Silber erhielten Elena Günther, Lea Klasen, Carolin Kukulies und Elena Sorge. Den Fahnenschwenkerorden in Gold wurde an Benedikt Günther verliehen. Zum neuen Fahnenhauptmann wurde Carsten Stolze befördert und zum stellvertretenden Fahnenverantwortlichen wurde Theo Aryus ernannt. Jörg Trynoga wurde zum Hauptmann befördert, Thomas Kiwitt zum Leutnant.