Reitturnier beim RFV Asperden-Kessel : Guter Sport und besondere Ehrungen

Gute Leistungen zeigten die Teilnehmer, hier Lisa Marie Janßen (RV Keppeln) mit Tornado, beim Turnier mit 38 Prüfungen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Leo Ophey und Sophia Dammeyer werden ausgezeichnet. Laurens Houben gewinnt zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung das M**-Springen mit Stechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks

Das dreitägige Reitturnier des RFV von Driesen Asperden-Kessel ist und bleibt eine Art Kultveranstaltung. Das Team um den Vorsitzenden Wolfgang Kösters hatte am Wochenende nicht nur alles daran gesetzt, um die weitläufige Anlage an der Maasstraße wettkampftauglich herzustellen, sondern wie gewohnt auch eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen.

Insbesondere am Sonntagnachmittag vor dem abschließenden Springen M* mit Stechen standen die zahlreichen Besucher dicht gedrängt am Parcours. Nicht ohne Grund. Denn dort wurde Leo Ophey die Ehrennadel des Pferdesportverbandes Rheinland in Gold mit Lorbeerkranz verliehen. Dem 79-Jährigen, bescheiden wie eh und je, war diese hohe Auszeichnung eigentlich zu viel der Ehre. Doch sie war Dank und Anerkennung für sein jahrzehntelanges Wirken rund um den Pferdesport. Zu recht gab es lang anhaltenden Beifall für den Asperdener. Zudem erhielt Dressurreiterin Sophie Dammeyer wegen ihrer sportlichen Erfolge das Goldene Reitabzeichen. Das wird grundsätzlich nach zehn Siegen in Prüfungen auf S*-Niveau verliehen.

Sportlich gesehen bot das Turnier auf allen Plätzen eine breite Palette des Reitsports, wobei auch der Nachwuchs zeigte, dass er sich in seiner Ausbildung durchaus auf dem richtigen Weg befindet. Drei Abteilungen allein in der Führzügelklasse, dem Einstieg in den Pferdesport, sprachen da für sich. Gestartet war das Turnier unter anderem mit der Reitpferdeprüfung. Sehr gut präsentierte sich Janine Drissen (RV Kevelaer) mit Con Dios vor allem im Trab, was am Ende mit der Wertnote 8.4 die Goldschleife bedeutete. Die sicherte sich auch Laurens Houben von der RSG Niederrhein, der Million Capital (8.7) an die Spitze der Springpferdeprüfung Klasse L ritt.

An Tag zwei war es zum Beispiel Lena Swertz (Goch), die im M*-Springen mit Stechen im Sattel von Florian (0 Fehler/63,25 Sekunden) die Konkurrenz hinter sich ließ. In der L-Dressur setzte sich Jule Meyer (Rheindahlen) mit Janosch (7.7) vor Lokalmatadorin Julia Opitz mit For You (7.4) durch. Sportlicher Höhepunkt auf dem Dressurplatz war die Prüfung Klasse S*, in der neben fliegenden Galoppwechsel auch halbe Pirouetten zu den gestellten Aufgaben gehörten. Diese löste Leonie Honnefelder (Gut Burghof) mit Dorian Gray für die Richter Marcus Müllers, Hermann Erver und Marion Worrmann am besten und siegte mit einer Wertung von 69,64 Prozent. Die für den RFV Haldern startende Susanne Böhling kam mit Ferdinant B (67,851) auf den dritten Platz.

Richtig spannend wurde es zum Abschluss der gelungenen Veranstaltung im M**-Springen mit Stechen, das der Belgier Laurens Houben (RSG Niederrhein) mit Katau van W (0/66,02) vor Maik Benninghof (Bruckhausen) mit Corona (0/67.06) für sich entschied. Damit setzte er einen fulminanten Schlusspunkt hinter ein sehenswertes Turnier, bei dem Teilnehmer und Zuschauer auf ihre Kosten gekommen waren.