Schleifen über der Innenstadt : Tief fliegender Bundeswehr-Hubschrauber sorgt in Geldern für Aufsehen

Ein schwerer Transporthubschrauber der Bundeswehr – wie dieser hier – kreiste am Donnerstag über Geldern (Archivbild). Foto: Bundeswehr/Johannes Heyn

Geldern Eine schwere Militärmaschine ist am Donnerstag am Himmel über Geldern aufgetaucht. Bürgern war aufgefallen, dass der Helikopter sehr niedrig über dem Wohngebiet unterwegs war. Was er über die Stadt machte.