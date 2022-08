Bürgerschützen Birten : Wie der Sohn, so der Vater

Wie der Sohn, so der Vater

Xanten Neuer König der Bürgerschützen in Birten ist Achim Theyßen – er ist damit Nachfolger seines Sohns Marcel, der vor vier Jahren die Königswürde errungen hatte. Eine Premiere in der Vereinsgeschichte.

Das hat es in der Geschichte der Bürgerschützen Birten noch nicht gegeben, wie der Verein berichtete: Der neue König Achim Theyßen übernimmt die Königskette von seinem Sohn Marcel Theyßen. Der Vater ist also der Nachfolger des Juniors.

Die Bürgerschützen waren am Samstag angetreten. Das Preisschießen endete mit folgenden Ergebnissen: Christian Rüttermann (erster Preis, Kopf, 47. Schuss), Marcel Theyßen (zweiter Preis, rechter Flügel, 242. Schuss), Willi Greeven (vierter Preis, Schwanz, 119. Schuss), Thomas Fischer (fünfter Preis, 148. Schuss), Sascha Wirschull (sechster Preis, 79. Schuss), Beate Steeger (siebter Preis, 34. Schuss), Wolfgang Müller (achter Preis, 131. Schuss), Sascha Wirschull (Sonderpreis, 79. Schuss), Hedwig Theußen (Sonderpreis, 44. Schuss). Der dritte Preis (linker Flügel) wird noch verlost.

Am Freitag, 2. September, geht das Schützenfest weiter – und zwar mit einer Vips-Revival-Party im Schützenhaus. Auflegen wird DJ Tacit. Am Samstag, 3. September, ist für 6 Uhr das Wecken durch das Bundes- und Landestambourkorps Birten geplant. Um 16.45 Uhr werden das neue Königspaar und das Throngefolge mit dem Musikverein Concordia Kapellen abgeholt. Gegen 19 Uhr werden sie mit einer Parade am Schützenhaus Birten geehrt. Anschließend wird Krönungsball gefeiert. Für Musik sorgt die Partyband Rendezvous.