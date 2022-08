Landratskandidaten in Weeze : Freie Wähler unterstützen Guido Winkmann

Die Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve unterstützen Landratskandidat Guido Winkmann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Weeze Am Samstag kam es in Weeze zur Kampfabstimmung: Am Ende konnte sich der unabhängige Kandidat gegen Stefan Welberts durchsetzen. Für die Grünen ist der Sozialdemokrat aber immer noch im Rennen um das Amt des Landrats.