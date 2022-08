Topf auf dem Herd vergessen : Wohnungsbrand in Sevelen auf der Dorfstraße

Die Feuerwehr löschte den Wohnungbrand in Sevelen am Freitagmorgen. Foto: Feuerwehr Issum

Sevelen 27 Einsatzkräfte waren mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Löschzüge Sevelen und Issum waren im Einsatz. Die Brandursache wurde schnell gefunden.

Um 9.59 Uhr hieß es Vollalarm für die Feuerwehr in der Gemeinde Issum . Die Löschzüge Sevelen und Issum rückten zu einem Wohnungsbrand in Sevelen auf der Dorfstraße aus. Bereits bei der Ankunft beim Zugang über den Hinterhof war die Rauchentwicklung zu sehen. Mieter des Mehrfamilienhauses wiesen der Feuerwehr den Weg.

Glücklicherweise habe es in dem Fall keine Dunstabzugshaube gegeben, sagt Feuerwehrsprecher Bernd Manders. Das Fett an der Dunstabzugshaube hätte dafür sorgen können, dass die Küche schnell in Vollbrand gerät. Im vorliegenden Fall nahmen die Feuerwehrleute, die unter schwerem Atemschutz in das Gebäude gegangen waren, den brennenden Topf mit nach draußen und löschten ihn dort ab. Mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand. Warum der Mieter nicht da war, bei dem das Essen auf dem Herd brannte, ist nicht bekannt.

„Sehr gut haben die Rauchmelder funktioniert“, erklärt Bernd Manders. Da die sehr laut und früh Alarm schlugen, wurden so schnell die Nachbarn informiert, die dann die Feuerwehr riefen. Insgesamt waren 27 Feuerwehrleute im Einsatz. Mit insgesamt sieben Fahrzeugen war man vor Ort. Wer sich mehr über die Feuerwehr, den Nutzen von Rauchmeldern und ähnlichem informieren möchte, hat dazu am Samstag, 13. August, Gelegenheit. Dann findet ab 16 Uhr das Feuerwehrfest auf dem Sportplatz am Koetherdyck in Sevelen statt. Am Nachmittag gibt es eine Kinderolympiade, ab 20 Uhr gibt es Musik von River Disco. „Die Feuerwehr Sevelen steht gerne für Fragen zur Verfügung“, sagt Bernd Manders über die Möglichkeit, unverbindlich ins Gespräch zu kommen.