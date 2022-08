Unsere Woche : Thriller in Weeze

Meinung Gelderland Am Samstag stimmen die Freien Wählergemeinschaften und die Grünen im Kreis über ihren Landratskandidaten ab. Eines steht jetzt schon fest: Die Bürger werden am 27. November die Wahl haben.

Nach Weeze blickt am Samstag nicht die ganze Welt. Sicherlich aber alle diejenigen, die sich für die Politik im Kreis Kleve interessieren. Denn in zwei Sälen im Weezer Ortskern, fast in direkter Nachbarschaft zueinander, fällt eine wichtige Vorentscheidung in Sachen Landratswahl. Sowohl die Vereinigten Wählergemeinschaften als auch die Grünen halten ihre Aufstellungsversammlungen ab. Was bis vor Wochenfrist eher nach einer Formsache aussah, hat jetzt das Zeug zu einem Thriller.