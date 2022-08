Issum : Issumer und Sevelener erradelten 52.461 Kilometer

Issum Die Gemeinde Issum belegte beim Stadtradeln im Kreis Kleve den 7. Platz. Bürgermeister Clemens Brüx zeichnete die erfolgreichen Teilnehmer aus.

(RP) Drei Wochen lief die Aktion Stadtradeln, an der sich alle 16 Kommunen des Kreises Kleve beteiligten. Unter dem Motto „Klimaschutz und Gesundheit“ sammelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst viele Kilometer, indem sie alltägliche Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen. Organisiert wurde die Aktion durch die Klima-Partner im Kreis Kleve, die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und den ADFC. 30 Teams mit über 230 Bürgern traten in Issum in die Pedale und erreichten die Gesamtkilometerleistung von 52.461 Kilometern. Dies führte für die Gemeinde Issum zum 7. Rang im Kreis Kleve.