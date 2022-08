Verkehr : Bauarbeiten auf der Kapuzinerstraße machen Umleitung nötig

Geldern Für die Dauer von etwa drei Wochen werden Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen über den Sandsteg geleitet. Die Fahrtrichtung wird dafür gedreht.

( Wie die Stadt Geldern mitteilt, muss in der kommenden Woche aufgrund der aktuellen Umgestaltung der Kapuzinerstraße die Einmündung der Breestraße in die Kapuzinerstraße für etwa drei Wochen gesperrt werden. Wie schon während der Baumaßnahme am Kapuzinertor, wird deshalb der Durchgangsverkehr von Richtung Issumer Straße aus kommend wieder über den Sandsteg umgeleitet werden. Genutzt werden darf die Umleitung allerdings nur für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen, für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen ist die Umleitung gesperrt. Während der Umleitung wird die Fahrtrichtung des Sandstegs entsprechend gedreht. Vom Ostwall aus ist die Einfahrt in den Sandsteg dann verboten.