Jubiläum in Nieukerk : Große Feier des Trägervereins Adlersaal

Nieukerk Zum 25-jährigen Bestehen gibt es zwei Tage lang viel Musik und einige Überraschungsgäste. In der „guten Stube“ in Nieukerk haben sich schon einige Künstler die Klinke in die Hand gegeben.

Begonnen wird am Samstagabend, 20. August, um 19 Uhr mit der Coverband „Tanzgold“ aus Velbert, die das Publikum mit Tophits aus drei Jahrzenten unterhalten will. Die Formation besteht aus vier Vollblutmusikern mit langjähriger Erfahrung. Maik Weber, Bandleader, Gitarrist und Sänger der Gala-Band „Tanzgold“, blickt auf eine lange Musikerlaufbahn zurück. Zu Hause im Genre Rock- und Popmusik, trat er unter anderem mit verschiedenen Musicalstars aus „Starlight-Express“ und „Les Misérables“ auf. In den 90ern war er Preisträger des Rock- Förderpreises der Stadt Wuppertal mit eigenen Kompositionen. In der Formation „Tanzgold“ wird die Sängerin Majela van der Heusen von ihrem Mann und Saxophonisten Peter van der Heusen begleitet, der ebenfalls auf eine langjährige Karriere in verschieden Genres und zahlreichen Theater-Produktionen sowie auf lange Touren auf dem Traumschiff (MS Deutschland) zurückblicken kann. In Düsseldorf ist er auch als Mr. SaxoPete bekannt. Sängerin Majela van der Heusen absolvierte ihr Musikstudium am renommierten Conservatorio Amadeo Roldán. An der Gitarre gesellt sich dann noch Markus Koch hinzu, der ebenfalls auf viele Jahre professioneller Musikerfahrung zurückblickt.