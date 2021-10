Proklamation für die Session 2021/2022 : Wer schwingt in Veert das Zepter?

Veert Am 6. November findet in der Vereinsgaststätte „Alt Veert“ die Prinzenkür statt. Dann entscheiden die Jecken, wer die Nachfolge von Prinzessin Elke Schüren antritt.

Die Veerter Jecken können es gar nicht mehr abwarten, bis sie in die närrische Session 2021/2022 starten. Am Samstag, 6. November, um 18.11 Uhr beginnt die Prinzenkür in der Vereinsgaststätte „Alt Veert“. Dabei geht es um die Frage: Wer wird die Nachfolge von Prinzessin Elke Schüren und ihrer Blumengarde antreten?

Bis Aschermittwoch, 2. März 2022, läuft die Session. Andere wichtige Termine der Veerter Karnevalisten lassen sich jetzt schon vormerken. Da ist zum Beispiel, der VVK-Büttenabend am Samstag, 19. Februar, um 18.11 Uhr in der VVK Arena (Tennishalle). Und da ist der Karnevalszug in der Veerter Dorfmitte am Samstag, 26. Februar. Er startet um 14.11 Uhr.