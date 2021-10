Handball : ATV wieder bereit für Vollgas-Handball

Kerken Handball-Regionalliga: Nach dem anstrengenden Saisonstart kam die dreiwöchige Pause für den TV Aldekerk genau zum richtigen Zeitpunkt. Am Samstag soll ein Sieg gegen MTV Dinslaken her, um den Kontakt zur Spitze zu halten.

Wesentlich freundlicher sieht es bei den Gastgebern aus: Mit nur einem Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze steht die Mannschaft von ATV-Trainer Nils Wallrath mit 5:3 Punkten in Schlagdistanz. Dass die Favoritenrolle in dieser Begegnung bei den Hausherren liegt, ist Wallrath relativ egal, denn mit dieser Rolle müssten er und seine Truppe fast in jeder Begegnung klarkommen. „Wir haben die Saisonunterbrechung natürlich genutzt, um uns etwas zu erholen. Unsere Ersatzbank war in den vergangenen Spielen sehr dünn besetzt. Nach dem Spiel gegen Korschenbroich waren meine Leute ganz einfach platt.“ Frisch erholt und bestens vorbereitet will der ATV an die guten Leistungen zu Saisonbeginn anknüpfen und mit Vollgas-Handball für beste Samstagabend-Unterhaltung in der Vogteihalle sorgen. „Das sind wir unseren Zuschauern und Sponsoren ganz einfach schuldig“, so Wallrath.