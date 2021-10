Arbeitsmarkt : Weniger Hartz-IV-Bezieher im Kreis Kleve

Kreis Kleve Die Zahl der so genannten SGB-II-Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve ist im Oktober weiter auf nunmehr 7444 gesunken. Die Nachfrage der Wirtschaft nach neuen Beschäftigten zieht weiter an.

Das sind 65 weniger als im September und 401 weniger als im Oktober 2020. „Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt zeigt sich auch im Kreis Kleve. Die Nachfrage der Wirtschaft nach neuen Beschäftigten zieht weiter an. Dies wirkt sich erfreulicherweise ebenfalls auf die Zahl der SGB-II-Leistungsempfänger aus“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Derzeit sind von 100 Einwohnern im Kreis Kleve etwa 5,0 auf SGB-II-Transferleistungen angewiesen. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,6 und landesweit bei 8,9. Die Zahlen der Vermittlung in Arbeit werden in der Statistik des Jobcenters Kreis Kleve mit einer dreimonatigen Wartezeit erfasst. Somit werden aktuell die Zahlen aus dem Monat Juni abgebildet. Bereits im Sommer stieg die Zahl der Vermittlungen in Arbeit deutlich an. So konnten im Juni 2021 insgesamt 200 Personen durch die Jobcenter in eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit vermittelt werden. Die Vorjahreszahl aus Juni 2020 lag bei lediglich 139. Auch die Vermittlungen in Minijobs haben sich erhöht. Im Juni 2021 starteten 107 Personen in einem Minijob – im Vorjahresmonat waren es 68.