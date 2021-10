Handball : ATV-Frauen fordern Favoriten aus Berlin heraus

ATV-Trainerin Yvonne Fillgert trifft mit ihrer Mannschaft auf den Aufstiegsaspiranten Füchse Berlin. Foto: Heinz Spütz

Kerken Handball-Zweitligist TV Aldekerk wartet nach sechs Spielen immer noch auf den ersten Punkt und steht bereits abgeschlagen am Tabellenende.

Die 27:30-Niederlage beim TV Beyeröhde tat schon weh. Der TV Aldekerk verpasste in Wuppertal die große Chance, den ersten oder vielleicht sogar die ersten beiden Punkte in der Handball-Bundesliga der Frauen zu sammeln. Diesmal waren es viele Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachten und die Grün-Weißen letztlich einsam am Tabellenende zurückließen.

Die Unterschiede könnten jetzt größer werden, denn mit der Mannschaft der Füchse Berlin gibt am Samstag ein echtes Schwergewicht der Liga seine Visitenkarte in der Vogteihalle ab. Die Mannschaft von Ex-Nationalspielerin Susann Müller gilt als einer der Aufstiegsfavoriten für die laufende Spielzeit. Als letztjährig Zweitplatzierter durften die Landeshauptstädterinnen in der Relegation zur Ersten Liga antreten, scheiterten dort in zwei Partien nur um Haaresbreite wegen der auswärts weniger erzielten Treffer.